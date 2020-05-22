الجامعة اللبنانية الاميركية تقدم 150 منحة ماستر كاملة للطلاب المميزين

أعلنت الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) عن تقديم 150 منحة كاملة الى طلاب السنة الاخيرة والخريجين ممن يرغبون في متابعة دراساتهم العليا – درجة الماستر في 13 اختصاصًا اعتبارًا من فصل خريف 2020 المقبل.

ويسعى "برنامج المنح" The Scholarship Program الى استقطاب ​الطلاب​ المميزين اكاديميًا ممن لديهم معدل نقاط عام GPA بحد أدنى يبلغ 3.50 على 4.00 ، وممن يرغبون في اجراء الابحاث ويلتزمون انهاء برنامج شهاداتهم خلال سنتين اكاديميتين.

وبرامج الماستر الـ 13 المشمولة بهذا القرار هي: الرياضيات التطبيقية والحاسوبية، ​الاقتصاد​ التطبيقي، الهندسة المدنية والبيئية، هندسة الكومبيوتر، علوم الكومبيوتر، ادارة الموارد البشرية، الهندسة الصناعية وادارة الهندسة، دراسات ​العلوم​ الجندرية، العلاقات الدولية، الفنون الاسلامية، الهندسة الميكانيكية، دراسات ​الهجرة​، ادارة وتطوير الصيدلة.

وتندرج منح الدراسات العليا السخية هذه ضمن إطار الجهود التي تبذلها ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU) لتعزيز التمايز والتفوق في برامج الدراسات العليا والبحث المستمر على رفع المستوى الاكاديمي للطلاب في مرحلة ما قبل التخرج. وفي المحصلة تهدف هذه المبادرة الى تعزيز كمية الابحاث الجامعية ونوعيتها على مستوى لبنان والمنطقة. واعتبر عميد الدراسات العليا والابحاث الدكتور سامر صعب عن اعتقاده بأن جذب الطلاب الخريجين الى برامج الدراسات العليا لن يزيد فقط من اعداد الطلاب الملتحقين بهذه البرامج إنما يساهم ايضًا في تعزيز الابحاث وما لها من اهمية في التعليم الجامعي. واضاف أن الانشطة البحثية التنافسية تتطلب برامج ماستر متينة. وقال: "ان الرابط بين الابحاث و​التعليم العالي​ مميّز وسلس ومعروف في اي جامعة".

واعتبر مساعد عميد الدراسات العليا والابحاث الدكتور وليد مروش ان الاشراف المباشر والمتابعة الحثيثة من اساتذة الجامعة يوفر لطلاب الماستر الفرصة للنمو في بيئة جامعية مناسبة، علماً ان التركيز على الطلاب اولوية قصوى بالنسبة الى الهيئة التعليمية في كليات الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU). واشار مروش الى أن العديد من طلاب الماستر في جامعتنا تابعوا دراسات الدكتوراه في جامعات مرموقة في الخارج، أو تبؤوا مراكز مميزة في مجالات اختصاصاهم محلياً ودولياً.