بلدية كترمايا: فحوص الـ PCR في البلدة جاءت سلبية

أعلن رئيس بلدية ​كترمايا​ يحي علاء الدين "ان كل فحوص الـ PCR التي أجريت للمخالطين ولجميع الأشخاص بشكل عشوائي يوم الإثنين الماضي، في مدرسة كترمايا الرسمية قد جاءت سلبية".

واشار الى "ضرورة الإستمرار في إتخاذ الإجراءات الوقائية والتزام ​الحجر المنزلي​ وعدم التجول، الا للضرورة القصوى وعدم التجمع أو الإختلاط خصوصا بعد تفشي الوباء في البلدات المجاورة".

وختم علاء الدين: "بالوعي والشعور بالمسؤولية نستطيع تخطي هذه ​الأزمة​".