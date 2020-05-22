بهية الحريري هنأت بالفطر واعتذرت عن عدم استقبال المهنئين

توجهت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائبة ​بهية الحريري​ بالتهنئة ب​عيد الفطر​ السعيد الى "ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا، سائلة الله ان يعيده على لبنان وشعبه والأمة العربية والإسلامية بالخير و​اليمن​ والبركات". واعتذرت عن عدم استقبال المهنئين بالعيد .

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري": يحل عيد الفطر المبارك على لبنان واللبنانيين في ظل أزمات تنعكس بتداعياتها على معيشة المواطن وأمنه الإجتماعي والصحي ومختلف وجوه حياته ، ويواجهها ​اللبنانيون​ بالصبر وبإرادة للحياة وبإصرار على اجتياز هذه المرحلة بكل تحدياتها رغم انسداد الأفق و​العجز​ الرسمي عن ايجاد الحلول الناجعة لهذه الأزمات .

واننا وفي هذه الظروف الصعبة أحوج ما نكون لأن نتشارك الدعاء والرجاء بأن يكون ما بعدها فرجا بعد شدة ، وتعافيا بعد سقم، وانتظاما للحياة بعد تعثر وانكفاء .

اننا اذ نتوجه بهذه المناسبة بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، ندعو الله أن يعيد هذا العيد على لبنان بالخير والإستقرار وبتحقيق تطلعات شعبه في الخروج من كل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية وفي قيام دولة العدالة الإجتماعية التي تحفظ حقوق المواطنين وتضمن المستقبل الآمن لأبنائهم، وان يجمع اللبنانيين دائما على ​المحبة​ والتعاون والتلاقي على ما فيه خير وطنهم وحمايته من الأخطار التي تحدق به، كما نسأله عز وجل أن يحمل قادم الأيام والأعياد الخير و​الأمن​ والسلام الى عالمنا العربي والاسلامي".

اضاف :" ونظرا للظروف التي يمر بها لبنان ولإستمرار خطر جائحة ​كورونا​ وما يفرضه من تباعد اجتماعي، تعتذر النائب الحريري عن عدم استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك سائلة الله تعالى ببركة هذا العيد السلامة لجميع اللبنانيين والمقيمين والشفاء لجميع المرضى وان يحمي بلدنا الحبيب من كل الأخطار ويستعيد عافيته على كل الصعد ، انه سميع مجيب".