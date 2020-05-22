الآباتي نعمة بالذكرى الشهرية لشفاء نهاد الشامي: ندعو الله أن يبعد كورونا عن لبنان

أشار رئيس ​دير مار مارون​ في ​​عنايا​​ الآباتي ​طنوس نعمة​ خلال القداس الالهي في الذكرى الشهرية لشفاء نهاد الشامي في كنيسة مار مارون​ – عنايا إلى أنه "علينا أن نرفع ذواتنا على الصليب كي نتخلص من الشر"، لافتا إلى أنه "يجب على ​الإنسان​ أن يسقي الأرض بالدمع وهناك صعوبة في ذلك، ولكن علينا أن نحمل صليب العذاب كي نخلّص الآخرين".

ولفت نعمة إلى أنه "اليوم في ​عيد القديسة ريتا​، نتذكر أنها عاشت بهذه الطريقة، ورفعت ذاتها وحملت الالام عن كل ​العالم​"، مؤكدا أن "كل ​مسيحي​ مجبر على تخليص الكون بقدر استطاعته، ولكن مشكلة البعض أنه لا يرون الله في ​الانسان​، بل يرون فيه عدوا لهم، بينما يسوع يقول أن الانسان على صورة الله".

وتابع نعمة :"أن نرى صورة الله في الانسان يعني اننا على ​درب الصليب​، ومهما حصل يجب ان نرى ذلك، ويجب أن نقتل الانانية داخلنا لننقذ الآخرين".

ورأى نعمة أن "فيروس ​الكورونا​ مطهر وهو تاج الوجع، فلا تخافوا من الالم ويجب ان نزرع محبة الله في الانسان"، مشيرا الى انه "يجب ان نبعد الشيطان من دربنا وندعو الله أن يبعد هذا الفيروس عن ​لبنان​ ويعطينا نعمة العيش بعيدا عن الحقد".