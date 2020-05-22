تعرف على أهم رسائل رئيس البرلمان فى أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسات مجلس النواب التى انعقدت خلال يومى الأحد والاثنين الماضيين، رسائل هامة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس نرصد أهمها كما يلى: 1- كلنا ثقة في البنك المركزي محافظاً وإدارة، حيث أدارت البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب. 2- البنك المركزي مستقل ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة. 3- مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزي تضمنها أحكام ممتازة وتعالج أوضاع سبق وحدثت

4-دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصري، مؤكداً أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، 5- فى جائحة والجميع يخسر الآن، وتشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، والثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في الاستثمار. Advertisements

6- الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات بيعها 7- قانون قطاع الأعمال يستهدف الإصلاح وليس التصفية، وأن مجلس النواب لا يقبل أي مساس بحقوق العمال 8-نحن موجودين هنا لحماية العمال، ، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، وإحنا أكثر الناس دفاعاً عنهم. 9-لابد من وجود حل يرضى جميع الأطراففى مشكلة تكليف الاطباء ، ونحن في فترة خطف الأطباء، وهؤلاء الأطباء الدولة صرفت عليهم الكثير ولذلك لابد من الاستماع لجميع الآراء لحل الأزمة". 10-سيتم اخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين التي تحتاج الى اغلبية الثلثين نداءً بالاسم، وحضور نواب المحافظات الاكثر بعدا عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة ثم الجيزة والقاهرة. 11-دعا النواب للالتزام بقرارات الحكومة اثناء العيد التى هى اساسا وضعت لحماية صحكتم وسلامتكم.

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