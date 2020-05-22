شكرا لقرائتكم خبر عن City club تمنح أسرة الشهيد أحمد المنسي العضوية رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة أندية city clubإهداء أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى العضوية الأولى فى جميع الفروع تقديرا وعرفانا بدوره البطولى فى الدفاع عن أرض الوطن. وأصدر مجلس إدارة أندية city club بيانا رسميا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قال فيه، "تقديرًا لجميل لن نستطيع ردّه.. وعرفانًا واعترافًا بفضل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة.. قرر مجلس إدارة أندية سيتى كلوب إهداء العضوية الأولى فى فروعه لعائلة البطل أحمد المنسي.. وتقديم خصم ٢٥ بالمائة على الاشتراكات لأبطال الجيش المصرى والشرطة المصرية من أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالى. Advertisements سيتى كلوب يعتز ويفتخر بالعقيد أحمد المنسى وبكل بواسل الجيش المصرى والشرطة المصرية.

سيتي كلوب 1

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