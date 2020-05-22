شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتى إبراهيم بهزاد: فى كل حلقة من الاختيار ملحمة بطولية تستحق إبرازها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد إبراهيم بهزاد، المدون الإماراتي الشهير، بأحداث مسلسل الاختيار، وما جسده المسلسل من بطولات وتضحيات الشهيد أحمد المنسي، ورجاله من كتيبة 103 فى ملحمة البرث، واصفا أنه عمل فني راقى وضح الكثير من الأمور وتضحيات الجيش المصري وبطولاته.



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‏وقال بهزاد في سلسلة تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك :" مسلسل ‫الاختيارفي كل حلقة ملحمة بطولية تستحق ان يتم إبرازها أكثر فأكثر ، مسلسل يجعلك بعد كل حلقة ترجع تبحث عن الاخبار و التقارير السابقة عن الأحداث والشخصيات التي تشاهدها، عمل فني راقي جداً يوضح الكثير من الأمور و يُبرز دور الجيش المصري و تضحياته وبطولاته بكل فخر".

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واستكمل بهزاد في تدوينة أخرى قائلا:" الاختيار مع كل حلقة ملحمة بطولية لتضحيات الجيش المصري و بطولاته في مواجهة الارهاب تجعلنا نبحث عن سيرة الأبطال و الأحداث التي حصلت في التصدي لمخطط الخراب للتنظيمات الإرهابية".





وتابع قائلا :" ‫حلقة مسلسل الاختيار كانت مؤلمة و مُبكيّة ولكنها تجعلنا جميعاً نفتخر ببطولات الجيش المصري وتضحياته".