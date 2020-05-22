طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، طقس الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الواقعة غرب الأطلس ومنطقة سوس وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق. عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من الشمال بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية في معظمها بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 7 و 13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و 22 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و 33 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 32 و 36 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والشاوية ودكالة وعبدة، وما بين 35 و 41 درجة بكل من الغرب ومنطقة طنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وداخل منطقة الشاوية ومنطقة سوس وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.