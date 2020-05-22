حريق داخل منزل في عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع صباح اليوم، الجمعة، حريق في منزل مأهول في شارع "سير ايزيك" بمدينة عكا، ما أسفر عن تسجيل أضرار جسيمة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في شقة بمبنى سكني مأهول، وقد جرى إخلاء البناية إثر الحريق.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعلمت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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