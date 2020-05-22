شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8894 إصابة و150 حالة وفاة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 326448 إصابة. وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له، أن عدد الوفيات قد بلغ 3249 حالة بعد تسجيل 150 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 7144 شخصاً

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