شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تخطط لتشريع قانون «الأمن القومي» على هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل

كشف مسؤولون صينيون عن اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت بها صيف العام الماضي.

وقال تشانغ يسوي، المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني، أمس: "في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطته الدستورية، لإنشاء إطار قانوني جديد وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ".

ومن المقرر أن يلقي مسؤول كبير بالبرلمان كلمة اليوم الجمعة يقدم فيها شرحا للتشريع الجديد. ووفقا للتشريع، فإن البرلمان الصيني سيتولى تأسيس إطار العمل القانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الأجنبي "أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير".

وتتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ "بلد واحد نظامان".