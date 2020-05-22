مهند قاسم يطرد كورونا

غادر الحكم الدولي مهند قاسم، اليوم الجمعة، الحجر الصحي بعد تماثله للشفاء التام من فيروس كورونا.
وقبل أسبوع واحد، اعلن الحكم الدولي اصابته بالفيروس وخضوعه للحجر الصحي في مستشفى ابن الخطيب، حيث تم حجر عائلته ايضاً وبعد التأكد من سلامتهم، غادروا الحجر بعد 24 ساعة فقط.
ويعد قاسم الرياضي العراقي الرابع الذي يصاب بفيروس كورونا، بعد الحارس فلاح صالح، وأحمد فعل مدرب نادي الشباب في دوري الدرجة الأولى، وكذلك المدرب حسن المولى، ولاعب القوة الجوية السابق بسام رؤوف، وجميعهم قد تم شفاؤهم من الفيروس بعد خضوعهم للعزل الصحي.
تجدر الإشارة الى ان قاسم من اهم الحكام الدوليين في العراق وعادة ما يتم استدعائه لقيادة المباريات الكبيرة في القارة الصفراء، الامر الذي دفع الاتحاد الاسيوي الى مخاطبة نظيره العراقي للاطمئنان على صحة الحكم فور تأكد اصابته.
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