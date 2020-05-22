ابدى النائب عن محافظة البصرة، كاظم الحمامي، اليوم الجمعة، رفضه انسحاب "زيدون الساعدي" من ترشيحه لوزارة النفط.
وقال الحمامي في حديث لـ الخليج 365، إنه "يرفض طلب انسحاب زيدون الساعدي من ترشيحه لوزارة النفط كونه الحائز على اعلى الاصوات وذو كفاءة عالية".
وأفاد مصدر سياسي لـ الخليج 365، أول امس الاربعاء، بأن نواباً عن محافظة البصرة يصرون على ترشيح زيدون الساعدي لمنصب وزير النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن البصرة: نرفض انسحاب زيدون الساعدي من ترشيحه لحقيبة النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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