نائب عن البصرة: نرفض انسحاب زيدون الساعدي من ترشيحه لحقيبة النفط

وقال الحمامي في حديث لـ الخليج 365، إنه "يرفض طلب انسحاب زيدون الساعدي من ترشيحه لوزارة النفط كونه الحائز على اعلى الاصوات وذو كفاءة عالية".

وأفاد مصدر سياسي لـ الخليج 365، أول امس الاربعاء، بأن نواباً عن محافظة البصرة يصرون على ترشيح زيدون الساعدي لمنصب وزير النفط.