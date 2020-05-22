بذكرى يوم القدس.. خامنئي: النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه

اعتبر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وإن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد، مؤكدا "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه".
وأكد أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية"، مشيرا إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".
ولفت إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة"، منوها بالقول "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية".
وشدد خامنئي على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه"، مؤكدا "لا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".
وأطلقت ايران، اليوم الجمعة، "مسيرات افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم القدس العالمي، وذلك تحسبا من تفشي فيروس كورونا.
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