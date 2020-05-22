بذكرى يوم القدس.. خامنئي: النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله، خلال كلمته اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي ان "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا"، موضحا أن "المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية".وأكد أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية"، مشيرا إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

ولفت إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة"، منوها بالقول "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية".

وشدد خامنئي على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه"، مؤكدا "لا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".