أعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن منع اشخاص من الاستيلاء على 500 دونم في منطقة كرارة جنوبي العاصمة. وقالت امانة بغداد في بيان صتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ملاكاتها في دائرة بلدية الدورة ودائرة الحراسات والامن منعت اشخاصا حاولوا الاستيلاء على ارض جزء منها زراعي والاخر حكومي تقدر مساحتها باكثر من 500 دونم ضمن منطقة كرارة جنوب بغداد من خلال محاولة تقطيعها وبيعها كقطع اراضي.



وكانت امانة بغداد قد أعلنت في وقت سابق عن منع اشخاص حاولوا ايضاً الاستيلاء على نفس الارض من خلال محاولة تقطيعها وتشييد مباني عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. أشخاص يحاولون الاستيلاء على ارض في كرارة جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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