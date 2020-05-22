رئيس اتحاد البيسبول: لن نصوت على التقرير المالي للجنة الأولمبية

وقال البلداوي في بيان تلقته الخليج 365، إن "ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي من قوائم يزمع انها التقرير المالي للجنة الاولمبية للأعوام 2017 و2018 وظهور تواقيع بعض رؤساء الاتحادات في القوائم، الغاية منها إيصال رسالة ان اللجنة الاولمبية لديها تقرير مالي وموقع من بعض أعضاء الهيئة العامة".وأوضح البلداوي "تم استدعائي الى مقر اللجنة الاولمبية وفوجئت بوجود حيدر الجميلي يدير عملية أخذ تواقيع رؤساء الاتحادات في القائمة المزعومة بالاشتراك مع احمد صبري".

وأكد البلداوي "رفضت المصادقة او التوقيع على التقرير المالي والتوقيع العائد لي الذي ظهر في الصور، هو استلام نسخة من التقرير المالي لغرض الاطلاع عليه ومراجعته فقط لأنه، لذلك لن أوقع على المصادقة لأنني متحفظ على التقرير المالي وطريقة ادارة هذا الموضوع غير القانونية والخاطئة".

