رئيس اتحاد البيسبول: لن نصوت على التقرير المالي للجنة الأولمبية

2020-05-22 | 10:09
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اكد رئيس الاتحاد العراقي للبيسبول، علي البلداوي، انه لن يصوت على التقرير المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لعامي 2017/ 2018.
وأوضح البلداوي "تم استدعائي الى مقر اللجنة الاولمبية وفوجئت بوجود حيدر الجميلي يدير عملية أخذ تواقيع رؤساء الاتحادات في القائمة المزعومة بالاشتراك مع احمد صبري".
وأكد البلداوي "رفضت المصادقة او التوقيع على التقرير المالي والتوقيع العائد لي الذي ظهر في الصور، هو استلام نسخة من التقرير المالي لغرض الاطلاع عليه ومراجعته فقط لأنه، لذلك لن أوقع على المصادقة لأنني متحفظ على التقرير المالي وطريقة ادارة هذا الموضوع غير القانونية والخاطئة".
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