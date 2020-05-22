البنتاجون: منفذ هجوم "كوربس كريستي" من أصول عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، أن منفذ حادث إطلاق النار داخل قاعدة "كوربس كريستي" البحرية بولاية تكساس من "أصول عربية"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن الحادث "مرتبط بالإرهاب"، ومن المحتمل وجود مشتبه به ثان هارب.

وقالت ليه جريفز، وهي مسؤولة بالمكتب خلال موجز صحفي الخميس، إننا "حددنا أن الحادث الذي وقع بالمحطة الجوية للبحرية في كوربوس كريستي له صلة بالإرهاب".

وأضافت أن مطلق النار المشتبه به لقي حتفه، وهناك شخصا ثانيا محتملا على صلة بالحادث هارب في المنطقة، ودعت المواطنين لالتزام الهدوء.

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وقالت البحرية الأمريكية، في وقت سابق، إن مطلق رصاص في قاعدة كوربس كريستي "لم يعد يشكل تهديدا"، وذلك بعد إصابة أحد أفراد الحراسة في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح الخميس.

وذكر المكتب الإعلامي للبحرية في بيان، أن إطلاق الرصاص أدى لإصابة بحار بإصابات طفيفة غادر بعدها المستشفى.

وكتبت القاعدة ذاتها في منشور على فيسبوك أنه تم إلغاء أمر إغلاق القاعدة، وقالت البحرية إن فريقا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) سيقود التحقيق في الواقعة.

وفي العام الماضي قتل مسلح ثلاثة بحارة أمريكيين في هجوم بقاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا بعد أيام من إطلاق بحار أمريكي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي فقتل اثنين منهم ثم انتحر.