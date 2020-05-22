حزب المعارضة النيوزيلندي يقيل زعيمه قبل أشهر من الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال الحزب الوطني المعارض في نيوزيلندا، الجمعة، زعيم المعارضة سيمون بريدجز من رئاسة الحزب قبل أشهر فقط من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.



وتولى تود مولر عضو البرلمان النيوزيلندي رئاسة الحزب، بعد أن تحدّى بريدجز على منصبه في اجتماع طارئ للحزب،الجمعة، بعد أسبوع من تراجع شعبية حزب المعارضة اليميني في استطلاعات الرأي.

وقال مولر في بيان صحفي إن تركيزه ينصب على الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وأكد مولر أن "النيوزيلنديين بحاجة إلى حكومة وطنية تتمتع بالخبرة والمهارات الإدارية لإخراج بلادنا من أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

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كما تم إقالة نائبة زعيم حزب المعارضة، باولا بينيت، حيث اختار الحزب نائبة البرلمان، نيكي كاي لخوض الانتخابات.

وقال زعيم المعارضة المقال،والذي يتولى منصب زعيم حزب المعارضة منذ عام 2018 ، إن الوقت الذي قضاه في قيادة الحزب "كان رحلة رائعة" مليئة بالنجاح والفشل والفشل".

وأضاف "لا يمكنني أقول إني استمتعت بكل لحظة في هذه الرحلة ، لكني استمعت بمعظمها .لقد كانت مثيرة".

يذكر أن نيوزيلندا ستجري انتخاباتها العامة في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.