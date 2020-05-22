الجيش يحول سماء ليبيا لجحيم على المسيرات التركية

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي أن إجمالي المسيرات التركية التي أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 5 طائرات.

وأوضح المركز في إفادات متتالية أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين في سماء مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، كما أسقطت مسيرة أخرى في إحدى قرى منطقة القريات باتجاه الجنوب الغربي، فيما سقطت طائرة رابعة في بني وليد وسط البلاد.

وأشار المركز إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية أسقطت الطائرة المسيرة بيرقدار التركية في منطقة بوالغرب والتي تبعد عن منطقة القريات 30 كلم باتجاه مزدة في منطقة الجبل الغربي.

وتابع المركز أن طائرة مسيرة تركية أخرى أسقطتها الدفاعات في منطقة الوشكة -شرقي مصراتة (208 كلم شرقي طرابلس)، لتحمل الرقم 90 في ترتيب الطائرات التركية التي أسقطها الجيش من نوعية بيردقدار إلى جانب أنواع أخرى.

وأشار المركز إلى تدمير ما يقارب 20 آلية مسلحة تابعة للمليشيات في الضربة الجوية التي نفذها سلاح الجو فجر الجمعة بمنطقة المغاربة قرب مدينة غريان.

Advertisements

ووجه الجيش الليبي إلى المليشيات رسالة مفادها: "لم تعد تجدي محاولاتكم استعدوا للأسوأ لن تنفعكم استعانتكم بغزاة ومرتزقة يقاتلون من أجل المال" في إشارة إلى الانتهاكات التركية والمرتزقة السوريين.

وبادر الجيش الليبي باقتراح هدنة إنسانية خلال عيد الفطر لكن مليشيات طرابلس رفضتها وردت بإطلاق 60 صاروخا من نوع جراد على مدينة ترهونة مخلفة أضرارا بالغة بمنازل المدنيين.

ومنذ نهاية العام الماضي خرج الدعم التركي للمليشيات الإرهابية في طرابلس إلى العلن بعد سنوات من السرية.



وجاء التدخل التركي بغطاء سياسي من حكومة فايز السراج غير الدستورية في محاولة للحيلولة دون تحرير طرابلس بعد أن أطلق الجيش عملية طوفان الكرامة العام الماضي.

ويثير التدخل التركي غضبا دوليا بسبب تعقيد الأزمة في البلد النفطي الذي يكافح الإرهاب منذ نحو عقد، كما يضرب عرض الحائط بقرار أممي يحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.