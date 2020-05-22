أمير قطر يجدد دعوته للرئيس التونسي لزيارة الدوحة

جرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، تبادلا خلاله التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن قيس شكر تميم على هبته لتونس بإقامة مستشفى ميداني في مدينة قبلي، مؤكدا أن "تونس تضع بدورها كل إمكانياتها على ذمة قطر".
وطمأن أمير قطر الرئيس التونسي، على أن الوضع الصحي في قطر تحت السيطرة، موجها له الدعوة لزيارة الدوحة.
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