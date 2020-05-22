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حكومة بريطانيا فرضت حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج

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أعلن الوزير المكلف ​إيرلندا الشمالية​ في ​الحكومة البريطانية​ براندون لويس أن ​المملكة المتحدة​ ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار ​فيروس ​ المستجد.

وقال لويس لقناة "​سكاي نيوز​"، "الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر" من أجل "احتواء" معدل انتشار المرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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