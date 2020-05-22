حكومة بريطانيا فرضت حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج

أعلن الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس أن المملكة المتحدة ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال لويس لقناة "سكاي نيوز"، "الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر" من أجل "احتواء" معدل انتشار المرض.
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