حكومة بريطانيا فرضت حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج

أعلن الوزير المكلف ​إيرلندا الشمالية​ في ​الحكومة البريطانية​ براندون لويس أن ​المملكة المتحدة​ ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقال لويس لقناة "​سكاي نيوز​"، "الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر" من أجل "احتواء" معدل انتشار المرض.

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