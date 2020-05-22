بريطانيا ستفرض حجراً على المسافرين القادمين من الخارج

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أعلن الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس الجمعة أن المملكة المتحدة ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لويس لقناة سكاي نيوز "الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر" من أجل "احتواء" معدل انتشار المرض.

وأضاف "بالطبع البريطانيون العائدون سيتمكنون من حجر أنفسهم في منازلهم. وعلى الزوار أخذ التدابير للقيام بالحجر لمدة 14 يوما".

وهذا الإجراء الذي سيعاد النظر فيه "كل ثلاثة أسابيع" على حد قوله، سيرافقه رفع العزل تدريجيا عن البلاد اعتبارا من الأول من يونيو في حال إحراز تقدم في وقف تفشي الوباء.

وأوضح أنه لم يتقرر أي اعفاء مقرر "حاليا" للمسافرين القادمين من دول تفشى فيها الوباء بشكل محدود.