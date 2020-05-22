- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع شركات القطاع العام بسبب تكبدها خسائر كبيرة، أمر غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة، أن الدولة حريصة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية التي لا يمكن التخلي عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة ترد على أنباء بيع شركات القطاع العام بسبب الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.