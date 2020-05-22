التضامن تنفي إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، أمر غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة، أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع بها، محذرة من الانسياق وراء أي روابط زائفة تستهدف استغلال البيانات الشخصية.
وأكدت التضامن، أن الرابط الوحيد المتاح للتظلمات لمن سبق لهم التقديم للحصول على الدعم المالي هو https://tk.moss.gov.eg.
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