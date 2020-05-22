تايلاندا تبدأ إختبار لقاحٍ لفيروس "كورونا" على القردة بعد نجاحه على الفئران

أعلن مسؤول تايلاندي كبير اليوم، الأربعاء 20 ماي 2020، أن بلاده تتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للإستخدام في العام القادم، وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران.

وقال المتحدث بإسم مركز إدارة أزمة "كوفيد- 19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين إن تايلاند ستبدأ إختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع القادم بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجح أن يبدأ إستخدام اللقاح التايلاندي العام القادم.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية، لكن منظمة الصحة العالمية صرحت في أفريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرا على الأقل.

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ويحفز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره.

وأوضحت بيانات أولية نشرتها شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية، يوم الاثنين الماضي، أن لقاحها التجريبي، وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجساما مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

رويترز