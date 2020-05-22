الصين تتخلى عن تحديد هدف النمو لعام 2020

قالت وكالة بلومبيرج يوم الجمعة إن الصين قررت عدم تحديد هدف النمو الاقتصادي لعام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوكالة إنها حصلت على هذه المعلومات من تقرير للبرلمان الصيني دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام قالت أوائل هذا الشهر إن بكين تدرس بجدية إمكانية

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عدم تحديد هدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بسبب الشكوك الكبيرة بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية الجائحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة على خلفية جائحة كورونا،

وهددت بكين برد قوي على واشنطن إذا أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على الصين، استنادا إلى اتهامات لصين بالتسبب بجائحة كورونا.

وقال جانج يسوي، المتحدث باسم البرلمان الصيني في مؤتمر صحفي عشية الجلسة السنوية لمجلس الشعب حسب شبكة "cnbc": "نعارض مشاريع القوانين هذه بشدة وسنرد بحزم وسنتخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات".