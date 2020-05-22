الصين تعلن عن نجاح استراتيجي كبير ضد تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانج، أن بلاده حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في محاربتها تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال في افتتاح جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة: "نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة

شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن".

وأضاف: "حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان اللتين فرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف الشهر".

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وتابع: "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي

لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس، "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

ولفت رئيس الوزراء الصيني إلى أن البلاد ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية.

وبعد إغلاق البلاد أواخر يناير ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة.