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وفي منتصف الجلسة، انخفض المؤشر هانغ سينغ 1119,92 نقطة، أي 4,61 في المئة، غلى 23160,11 نقطة.
وكان البرلمان الصيني أعلن الخميس أنه سيناقش خلال جلسته السنوية، اقتراحا لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونغ كونغ التي هزتها حركة احتجاج واسعة العام الماضي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القانون، الذي سيطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الذي يبدأ الجمعة، أن يعزز “آليات تطبيقية” في مجال “حماية الأمن القومي” في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا، واعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.
وحذرت واشنطن على الفور بيجينغ من تبني أي “قانون يزعزع الاستقرار”.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة هونغ كونغ تتراجع أكثر من 4 في المئة خلال الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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