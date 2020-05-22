كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية للبلاد 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الحدود الأسترالية، اليوم الجمعة، عن تمديد كافة القيود المفروضة على دخول السفن السياحية إلى المياه الإقليمية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 17 سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة حماية الحدود الحكومية، في بيان لها، أن أي سفينة سياحية قادرة على حمل أكثر من 100 راكب يحظر عليها تشغيل رحلات بحرية في أستراليا.

وتشهد أستراليا حاليًا حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي للإنسان حتى 17 سبتمبر، والتي تمنح سلطة لوزير الصحة الاتحادي تنفيذ سلطات الطوارئ، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أو السيطرة عليه.

وقالت قوة الحدود، إن وزير الصحة الاتحادي قد قرر بناء على ذلك تمديد حظر دخول السفن السياحية.

وسجلت أستراليا حتى الأن 7081 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ولم يتبق سوى 509 حالات نشطة، وتسجيل 101 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103.278.

فيما أكدت جونز هوبكنز، ارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع نحو 6600 حالة مقارنة مع اليوم السابق، مما بلغ عدد الوفيات 332925، بينما تماثل مليون و949300 شخص للشفاء.

Advertisements

وتبقى الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد حالات كورونا مع أكثر من مليون و557 ألف إصابة و94702 وفاة.

وتقترب البرازيل بوتيرة سريعة من روسيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بينما تتفوق عليها بكثير من حيث عدد الوفيات (أكثر من 20 ألفا في البرازيل مقابل 3 آلاف في روسيا).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.