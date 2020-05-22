مقتل مسلح سوري أطلق النار داخل قاعدة عسكرية أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل مسلّح، مساء أمس، الخميس، بعد إطلاقه النار في قاعدة تابعة للبحرية الأميركية بمدينة كوربس كريستي في ولاية تكساس، ما أدى إلى إصابة أحد البحارة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، ليا غريفز، "خلصنا إلى أن الحادث الذي وقع في قاعدة كوربس كريستي البحرية الجوية مرتبط بالإرهاب"، وأضافت أن المحققين يبحثون عن شخص آخر "ربما يكون على صلة بالمهاجم ويتحرك طليقا في المنطقة".

وبحسب وسائل إعلام أميركيّة، فإنّ المهاجم من أصل سوري ويدعى آدم سليم الساحلي، ويقيم في الولايات المتحدة منذ مدّة، بينما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة على التحقيقات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أنّه من "أنصار السلفيّة الجهاديّة".

في غضون ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن البحار الذي أصيب في الهجوم -وهو عضو بالقوة الأمنية للقاعدة- في حالة طيبة وخرج من المستشفى.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي قتل مسلح سعودي ثلاثة بحارة أميركيين في هجوم بقاعدة بنساكولا البحرية في ولاية فلوريدا، وذلك بعد أيام من إطلاق بحار أميركي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي فقتل اثنين منهم ثم انتحر.