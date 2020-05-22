شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 460 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 177 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الجمعة، بتسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي المصابين إلى 177212. وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ليصل إلى 8174. يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات معهد روبرت كوخ ، غير أن الوفيات والإصابات عادت لتسجل من جديد، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.

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