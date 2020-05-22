شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توصي باستخدام «هيدروكسي كلوروكوين» لعلاج الأعراض البسيطة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أوصت وزارة الصحة في البرازيل باستخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المثير للجدل، والذي يستخدم في علاج الملاريا، في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت وزارة الصحة في مذكرة إرشادية للأطباء نشرت أمس الخميس أنه من الممكن إعطاء الدواء لمرضى كورونا الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة للمرض بعد أن كان يقتصر تقديمه على المرضى الذين تظهر عليهم أعراض حادة.
ويستخدم دواء هيدروكسي كلوروكين في علاج الملاريا ومجموعة من أمراض المناعة الذاتية.
ولم يتأكد بعد بشكل نهائي ما إذا كان الدواء مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الجهاز التنفسي، غير أنه تم إجراء دراسات وافية على الآثار الجانبية لهذا الدواء.
وقد يتسبب هذا الدواء في إصابة البعض بأعراض مثل اضطرابات في نبضات القلب وغير ذلك.
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