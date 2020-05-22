ايران تطلق 'مسيرات افتراضية' في يوم القدس العالمي

وقالت وسائل اعلام ايرانية، إن مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام انطلقت في الفضاء الافتراضي، تحسباً من جائحة كورونا التي أصابت جميع دول العالم وفرضت حجرا صحياً شديداً على سكان الأرض.

ودعت وسائل اعلام في ايران، للمشاركة في هذه المسيرة الافتراضية عبر مواقع نشرت عناوينها، كما دعت للمشاركة في حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.



وعادة تنطلق مسيرات يوم القدس العالمي في عموم شوارع ايران سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.