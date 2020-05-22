'بمسحة و تعفير'.. حملة في مدينة الصدر لمواجهة كورونا.. صور

وقال مراسل الخليج 365، إن مفارز وزارة الصحة قامت، اليوم، بحملة كبرى في مدينة الصدر، من خلال أخذ مسحة من المواطنين بسبب كثرة إعداد الإصابات بفيروس كورنا.

وتابع، أن الحملة التي تستمر لعدة ايام سيتم من خلالها تعفير القطاعات داخل المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.