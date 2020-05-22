'بمسحة و تعفير'.. حملة في مدينة الصدر لمواجهة كورونا.. صور

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باشرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بحملة كبرى في مدينة الصدر بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وتنشر الخليج 365 صورا للمفارز الصحية التي طبقت تلك الحملة في مناطق القضاء.
وقال مراسل الخليج 365، إن مفارز وزارة الصحة قامت، اليوم، بحملة كبرى في مدينة الصدر، من خلال أخذ مسحة من المواطنين بسبب كثرة إعداد الإصابات بفيروس كورنا.
وتابع، أن الحملة التي تستمر لعدة ايام سيتم من خلالها تعفير القطاعات داخل المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
عدسة: علي جاسم
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