الحجار وعبدالله تفقدا بلدة مزبود وتابعا الاجراءات لعزلها وإعلان حال الطوارئ فيها

أجرى النائبان ​محمد الحجار​ و​بلال عبد الله​ وخلية ​الأزمة​ في ​إقليم الخروب​، بعد تبلغهم نتائج الفحوصات التي أجريت في ​مزبود​، وبعدما تبين وجود 15 إصابة في البلدة ضمن مجموعة من العائلات، الإتصالات اللازمة بكل من رئيس بلدية مزبود وأعضاء خلية الأزمة في البلدة، تبين منها وجود نسبة لا بأس بها من المخالطة.

وبناء على ذلك، زار النائبان الحجار وعبد الله دارة رئيس بلدية مزبود المهندس حسين حبنجر، حيث جرى الإتصال بكل من ​محافظ​ ​جبل لبنان​ والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ لإعلامهما برغبة بلدية مزبود بإعلان ​حالة الطوارئ​ في البلدة. كما تم إتصال بين خلية الأزمة في شحيم وخلية الأزمة في مزبود، حيث وضعت الأولى إمكاناتها كافة في تصرف الأخيرة.

وقد تم التواصل مع ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ والمدير العام ل​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الحكومي وتم الإتفاق على إجراء الفحوصات الإضافية اللازمة في أسرع وقت ممكن أقصاه غدا السبت.