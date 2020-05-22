أجرى النائبان محمد الحجار وبلال عبد الله وخلية الأزمة في إقليم الخروب، بعد تبلغهم نتائج الفحوصات التي أجريت في مزبود، وبعدما تبين وجود 15 إصابة في البلدة ضمن مجموعة من العائلات، الإتصالات اللازمة بكل من رئيس بلدية مزبود وأعضاء خلية الأزمة في البلدة، تبين منها وجود نسبة لا بأس بها من المخالطة.
وبناء على ذلك، زار النائبان الحجار وعبد الله دارة رئيس بلدية مزبود المهندس حسين حبنجر، حيث جرى الإتصال بكل من محافظ جبل لبنان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإعلامهما برغبة بلدية مزبود بإعلان حالة الطوارئ في البلدة. كما تم إتصال بين خلية الأزمة في شحيم وخلية الأزمة في مزبود، حيث وضعت الأولى إمكاناتها كافة في تصرف الأخيرة.
وقد تم التواصل مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن والمدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي وتم الإتفاق على إجراء الفحوصات الإضافية اللازمة في أسرع وقت ممكن أقصاه غدا السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار وعبدالله تفقدا بلدة مزبود وتابعا الاجراءات لعزلها وإعلان حال الطوارئ فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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