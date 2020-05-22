المشرفية التقى ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان: لبناء مجتمع يقدّر المرأة ويحترم حقوقها

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة، ممثلة برئيستها في ​لبنان​ ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور-ويكس.

وأكد المشرفية أن "حماية ​المرأة​ ضد التعنيف والتهميش يقع في صلب أي خطة وطنية للحماية الاجتماعية"، مشددا على "أهمية بناء مجتمع يقدّر المرأة ويحترم حقوقها ويؤمن في قدراتها لان ذلك من متطلبات ​تحقيق​ العدالة الاجتماعية".

وأعربت ويكس عن استعدادها "للتعاون والتنسيق مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ على مختلف الأصعدة من أجل زيادة التوعية والدعم وتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل والادارة وفي صنع القرار".

من جهة ثانية بحث المشرفية مع المنظمة الفرنسية للتنمية سبل التعاون والتنسيق خصوصاً في ملف الحماية الاجتماعية ودعم ​المجتمع اللبناني​ لتمكينه من تحمَل أعباء الازمة الاقتصادية الخانقة، والتي أصبحت تمس ​الأمن​ الاجتماعي والغذائي وذلك عبر مشاريع تنموية ذات بعد مستدام.