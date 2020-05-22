قاسم هاشم: المطلوب بهذه المرحلة البحث عن الاستقرار والهدوء

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان اي لقاء او تفاهم بين المسؤولين على مستوى السلطة خطوة ايجابية باتجاه تصويب الامور ولملمتها، لان المطلوب في هذه المرحلة وفي ظل الواقع المالي والاقتصادي والنقدي المذري البحث عن كل العوامل التي تساعد في الهدوء لان اي خلل ينعكس سلباً على واقعنا، والابتعاد عن المناكفات لانها تزيد من حدة الازمة ولا تفتح باباً للمعالجة.

وعن تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه لاقرار الكابيتال كونترول، اشار هاشم الى ان الامر يتعلق بتنظيم التحويلات المالية، لافتاً الى ان مجلس النواب لم يتأخر يوماً عن القيام بواجبه التشريعي، والكثير من المشاريع التي يطالب سيدر انجازها يتم انجازها في اللجان النيابية.