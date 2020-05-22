توجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أهالي أقليم الخروب، مشددا على أن "المطلوب هو الإلتزام بالتدابير، والتصريح عن المخالطين بكل شفافية، الإصابة ليست عيبا، وجميعنا معرض، العيب هو أن نستهتر، ونخفي المعلومات، ونعرض كبارنا ومرضانا ومنطقتنا لخطر الوباء. جميعنا، يدا واحدة في معركة حماية الأنسان،العلم والوعي والتكاتف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: للتصريح عن المخالطين بكل شفافية والإصابة ليست عيبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.