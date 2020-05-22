بلدية مزبود أعلنت حال الطوارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا إلى 15

أعلنت بلدية ​مزبود​، في بيان أنه بعد صدور نتائج فحوص ال (PCR) التي أجريت بتاريخ 2020/5/19، لعدد من أبناء البلدة والمقيمين، تبين تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، بالإضافة الى ​الإصابات​ السابقة.



وأعلنت خلية ​الأزمة​ في ​البلدية​، وبعد التواصل مع ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​، والتنسيق مع قائمقام ​الشوف​ السيدة مارلين قهوجي ضومط، ورئيس اتحاد ​بلديات اقليم الخروب​ الشمالي زياد الحجار، والإجتماع الطارئ مع النائبين ​بلال عبدالله​ و​محمد الحجار​، وبتوجيه من وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​، حال الطوارئ العامة في البلدة، حيث اتخذ القرار بعزل مزبود عن المحيط، لتتمكن الأجهزة الطبية في خلية الأزمة من احتواء الوباء، للحد من انتشاره، وتنفيذ القرارت بشكل فوري، بالتنسيق مع ​الأجهزة الأمنية​ .

ولذلك اتخذت القرارت التالية:

- اعلان حال الطوارئ وعزل البلدة.

- الإلتزام التام ب​الحجر المنزلي​، وعدم الخروج إلا للضرورات القصوى.

- اقفال جميع ال​محلات​ والمؤسسات، باستثناء المراكز الطبية و​الصيدليات​ و​محطات الوقود​ ومحلات بيع المواد الغذائية، شرط الإلتزام بالإجراءات الوقائية وإعتماد خدمة "الدليفري".

- عدم التجول إلا فى الحالات القصوى، وارتداء الكمامات والقفازات.

- منع التجول للمقيمين وعدم الخروج خارج البلدة تحت طائلة المسؤولية.