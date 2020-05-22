شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إردوغان يعد قوائم اغتيال للمعارضين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة أحوال تركية المعارضة، مقالا يكشف تورط سلطة أردوغان فى إعداد قوائم لقتل المعارضين وأماكن لتخزين الأسلحة وهو ما ينذر بتورط البلاد فى حرب أهلية.

وأشار المقال إلى أن الشائعات دارت عن محاولة انقلاب جديدة فى الآونة الأخيرة، وأن مسؤلى حزب العدالة والتنمية قالوا إن مثل هذه المحاولة سيتم إبطالها كما حدث فى 15 يوليو 2016، مضيفا :" فى الوقت نفسه، يعترف أنصار الحزب بإعداد قوائم القتل وأماكن تخزين الأسلحة، لأنهم يتعهدون بوضع نهاية دموية لأى حادث. وفى الأسبوع الماضى اتضح أن بعض هذه القوائم تحوى أسماء الجيران."

وتابع : "من هنا يتضح أن تركيا قد ينتهى بها المطاف إلى حرب أهلية حقيقية فى نهاية هذا الخطاب الخطير. حيث بينما تظهر استطلاعات الرأى تراجعاً فى دعم حزب العدالة والتنمية، إلا أن المستفيدين من وجود السلطة الحكومية لن يقبلوا نتيجة خاسرة فى انتخابات ديمقراطية، وقد يحاولون الحصول على السلطة دون عقد أى انتخابات على الاطلاق.

ولفت المقال إلى أن الضغط المتزايد على المعارضين ووجود قوائم القتل أمر لا يمكن تقبله على أنه طبيعى و شدد على أن الحكومات التى تحاول البقاء فى السلطة من خلال مثل هذه الأفكار مقدر لها أن تخسر فى كل مرة.