بعد عامين من انتظار القصاص.. أسرة خاشقجي تعلن العفو عن قتلة والدهم

أعلنت أسرة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مساء الخميس، العفو عن قتلة والدهم داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونشر النجل الأكبر للكاتب الراحل صلاح خاشقجي، بياناً باسم العائلة، يقول: “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي، أنا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”، موضحاً أن العفو يأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يذكر أن صحيفة “ميدل إيست آي” البريطاني لفت الانتباه في تقرير نشره في غشت الماضي، إلى أن هناك توجه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإغلاق ملف خاشقجي، عبر عفو أولياء الدم عن قتلته.

كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست، في أبريل من العام الماضي، عن منح أبناء جمال خاشقجي منازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات، فضلاً عن دفعات شهرية لا تقل عن عشرة آلاف دولار، كان صلاح قظ نفى أن تكون الغاية منها إسكاتهم عن المطالبة بحق والدهم.