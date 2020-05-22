بنعبد الله يطالب رئيس الحكومة بدعم استثنائي للصحافة: السي العثماني إنها مقاولات أيضا وتحتضر

طالب نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم دعم استثنائي لقطاع الصحافة، باعتبار أن المؤسسات الصحافية هي أيضا مقاولات وتحتضر بسبب تأثير أزمة كورونا.

وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن الدعم السنوي الذي تم تقديمه موعده ليس حالًا، قائلا: “السي العثماني..الجرائد الورقية التي صارت تصدر إلكترونيا والمواقع الإخبارية قامت بدور كبير جدا في زمن الجائحة ولابد من الالتفات إليهم…الصحافة تحتضر بسبب الأزمة”.

نبيل بن عبد الله تحدث اليوم الخميس، في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، حول دور الأحزاب السياسية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تحدث عن غياب دور الإعلام العمومي الذي لم يسلط الضوء عن العمل الحزبي المغربي في هذه الفترة، خصوصا أن دور هذا القطب الإعلامي يبقى ضروريا في التأثير في الرأي العام المغربي.

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وأضاف بن عبد الله أن الفترة المقبلة هي فترة صعبة، على المغرب شأنه كباقي الدول الكبرى التفكر في إجراء إصلاحات بسبب فيروس كورونا الذي سيغير موازين العالم، هذا التغيير الذي يجب أن يعتمد أولا على الديمقراطية، ووضع الإنسان في صلب أي نموذج تنموي.

وأشار بن عبد الله إلى ضرورة دعم المقاولات، والحد من الهشاشة التي يعاني من أكثر من ثلث الشعب المغربي، الأمر الذي أكدته الأرقام التي اعتمدتها وزارة الداخلية في توزيع الدعم الاستثنائي.