“منها مادة يتصارع حولها العالم”.. العثماني: المغرب يحقق اكتفاء ذاتيا في جميع أدوات مكافحة كورونا

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المغرب حقق اكتفاء ذاتيا في جميع أدوات مكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال فترة مواجهة البلاد للوباء والعمل على الحد من تفشيه.

وكان ذلك خلال مشاركته، قبل قليل، في ندوة نظمتها شبيبة حزبه حول “مساهمة الأحزاب الوطنية غدفي مواجهة جائحة كورونا”، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.

وأشار العثماني إلى أن المغرب لم يكن يصنع كحول الإيثانول الذي يستعمل في التعقيم، قبل الجائحة، لكنه اليوم، حسب تعبيره، تجاوز الاكتفاء الذاتي في صناعة هذه المادة، وتحقيق مخزون وطني منها، في وقت “يوجد صراع عالمي للحصول عليها يصل إلى درجة قرصنة السفن ومصادرة الشحنات على مستوى الدول، كما أن أثمنتها ارتفعت”.

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وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن البلاد استطاعت تفادي الأسوأ والأخطر، كما تمكنت من إنعاش عدد من القطاعات الاقتصادية وإعطائها دفعة للأمام، مشيرا إلى أن من نتائجها تصدير الكمامات إلى دول متقدمة اعترفت بمطابقتها للمعايير الدولية.

وذكر أنه إلى جانب الإيجابيات يوجد نقص “نعترف بعد وننصت إلى من يعبر عنه”، قائلا: “ارتكاب الخطأ وتصحيحه يحسب للحكومة وليس العكس”، لافتا الانتباه إلى أن لجنة اليقظة تنصت لانتقادات المواطنين والفعالين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين، وتصحح ما يسجلونه من نقص.