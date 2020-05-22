يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لاستعادة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي بدأ تحركاته من أجل استعادة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن المحادثات الجدية بدأت بين الطرفين بعدما بدأت تطارده منذ شهور فكرة العودة للنادي الإيطالي.

ولم يخف بوغبا أبدا حبه ليوفنتوس، وكان هناك مؤخرا شعور بالندم حول انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو، إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016.

وأوضحت الصحيفة، أن أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، لا تبدو مستعدة لدفع ثمن لاعب خط وسط منتخب فرنسا، مما يضع يوفنتوس في وضع تفاوضي أقوى.

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ومع احتمالية رحيل ميراليم بيانيتش وكذلك أدريان رابيو، فإن بوغبا سيكون إضافة رائعة لفريق المدرب الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري.

وارتبط بوغبا (27 عاما)، الذي توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا قبل عامين بروسيا، بالانتقال إلى إنتر الإيطالي، من أجل العودة للعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

يذكر أن بوغبا خاض 178 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، وأحرز 34 هدفا، وقدم 40 تمريرة حاسمة.