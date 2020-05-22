شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82971 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
وأضافت أنه تم تسجيل إصابتين محليتين في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس. وذكرت اللجنة أن الحالتين الأخريين لمسافرين قادمين إلى الصين وتحديدا في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1711 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.