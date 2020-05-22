شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 9 أيام.. العراق: حظر تجول شامل خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

صرح وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي أن خلية الأزمة في العراق ستطبق إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا في إرجاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال التميمي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الجمعة "إن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون اقسى فترة على الفرق الطبية في وزارة الصحة والبيئة حيث سيتوجهون بكل إمكانياتهم للمناطق الست المقررة ضمن خطة الوزارة للحظر الوقائي المناطقي".

وأضاف"أن الوزارة ستفرض اجراءات مشددة وسيكون حظر تجوال شامل لمدة 9 أيام في جميع المحافظات من ضمنها فترة عيد الفطر وهي سبعة أيام حيث يشمل الحظر عدم الدخول والخروج إلى المناطق".

وأوضح "أن الكمامات ستكون مرافقا مهما لجميع العراقيين من دون استثناء ولسنوات قادمة وحسب تقديراتنا ستستمر حتى نهاية عام 2021 كوننا نجهل موعد انتهاء الفيروس وعلينا التعايش معه لذلك سيكون التشديد بفرض الغرامات على المواطنين خوفا على حياتهم وانتشار العدوى وعلى الجميع التعاون للقضاء على فيروس كورونا والحد من خطورته وألا سينتقل إلى مناطق ومحافظات أخرى وستكون نتائجه لايحمد عقباها".