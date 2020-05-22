"الأماكن المفتوحة".. خطة ترامب لاستئناف التجمعات الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يضطر إلى تنظيم تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة إلى أن ينحسر وباء فيروس كورونا المستجد.



وتابع ترامب للصحفيين خلال جولة بمصنع لشركة فورد للسيارات في ابسلانتي بولاية ميشيجان، قائلًا "علينا أن نعود إلى التجمعات الانتخابية...أعتقد أن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا".

ومع بقاء نحو 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أوضح مسؤول كبير بحملة ترامب إن مسؤولي الحملة عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي وبحثوا كيفية وموعد استئناف التجمعات الانتخابية الكبيرة التي يطوق إليها ترامب.

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وأضاف أن الحملة تهدف لاستئناف التجمعات الانتخابية في منتصف يونيو/حزيران على أقرب تقدير مشيرا إلى أن المواقع المفضلة هي الولايات التي تشهد منافسة محتدمة مثل ويسكونسن وفلوريدا وبنسلفانيا وميشيجان.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أكثر من 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى أكثر 94661، بحسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 22860 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و551095 إصابة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا.