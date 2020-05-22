حب الله: امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي لن يتحقق الا بانفتاحنا شرقا ولن ننتظر اشارة من أحد

اشار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ الى ان "​حكومة​ لبنان مع النظام الاقتصادي الحر، سنبني على قدراتنا ولن نسمح لاحد بابتزازنا. ولفت الى إن امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق الا بانفتاحنا شرقا، لنتجه شرقا ولن ننتظر اشارة من أحد. ولمن ينتظر اشارة، كلهم سبقونا".

اضاف حب الله في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "لنتجه شرقا عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة. ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية. ولنتجه شرقا ما بعد سوريا والعراق والخليج لنخفف ضغط الدولار على الليرة ولنضرب التهريب والاغراق، وسنبقى نسعى ونعمل على تمتين علاقاتنا التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في اوروبا والأميركيتين وافريقيا وكل انحاء العالم".