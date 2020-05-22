اشار وزير الصناعة عماد حب الله الى ان "حكومة لبنان مع النظام الاقتصادي الحر، سنبني على قدراتنا ولن نسمح لاحد بابتزازنا. ولفت الى إن امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق الا بانفتاحنا شرقا، لنتجه شرقا ولن ننتظر اشارة من أحد. ولمن ينتظر اشارة، كلهم سبقونا".
اضاف حب الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "لنتجه شرقا عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة. ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية. ولنتجه شرقا ما بعد سوريا والعراق والخليج لنخفف ضغط الدولار على الليرة ولنضرب التهريب والاغراق، وسنبقى نسعى ونعمل على تمتين علاقاتنا التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في اوروبا والأميركيتين وافريقيا وكل انحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر حب الله: امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي لن يتحقق الا بانفتاحنا شرقا ولن ننتظر اشارة من أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.