الجمهورية: جلسة الحكومة الاسبوع المبقل ستشهد مجموعة تعيينات من بينها محافظ بيروت

علمت "​الجمهورية​" انّ ​جلسة الحكومة​ الاسبوع المقبل ستشهد مجموعة تعيينات من بينها ​محافظ​ ​بيروت​ ورئيس ​مجلس الخدمة المدنية​ وايضاً تعيين عدد من المديرين العامّين، حيث أودع كل طرف مرشحيه لهذه المناصب بحسب المراكز الموزعة طائفياً لدى رئيس الحكومة. إضغط للمزيد

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