ظريف: يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والإحتلال والمستوطنات الى زوال

اشار ​وزير الخارجية​ الايراني ​محمد جواد ظريف​ في تغريدة عبر "​تويتر​" ب​اللغة​ العربية في يوم ​القدس​ العالمي، الى ان "يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والإحتلال والمستوطنات الى زوال".

واكد ظريف بأن "إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق ​الإنسان​ والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة و أخطر تهديد مزمن للسلم و​الأمن​ الدوليين. وشدد على ان مؤامرة ​صفقة القرن​ ​العنصرية​ اثبتت أن ​واشنطن​ شريك للمعتدي ولا أمل فيها. وتابع قائلا "الإستفتاء هو الحل".