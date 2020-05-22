ظريف: يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والإحتلال والمستوطنات الى زوال

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة عبر "تويتر" باللغة العربية في يوم القدس العالمي، الى ان "يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والإحتلال والمستوطنات الى زوال".
واكد ظريف بأن "إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة و أخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين. وشدد على ان مؤامرة صفقة القرن العنصرية اثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها. وتابع قائلا "الإستفتاء هو الحل".
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